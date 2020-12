Eclissi solare: sarà visibile in Sudamerica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi, 14 dicembre, il Sole si oscurerà. L’Eclissi solare sarà totale e visibile in tutto il suo splendore dall’Oceano Pacifico meridionale, dal Cile, dall’Argentina e dall’Oceano Atlantico meridionale. Per due minuti, alle 17.14 (ora italiana), la Luna coprirà il Sole. Il cono d’ombra proiettato sulla Terra non investirà il nostro paese. Per godere dello spettacolo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi, 14 dicembre, il Sole si oscurerà. L’totale ein tutto il suo splendore dall’Oceano Pacifico meridionale, dal Cile, dall’Argentina e dall’Oceano Atlantico meridionale. Per due minuti, alle 17.14 (ora italiana), la Luna coprirà il Sole. Il cono d’ombra proiettato sulla Terra non investirà il nostro paese. Per godere dello spettacolo

AnCatDubh8 : RT @luca79ind: Eclissi solare totale del 2020: ecco come vederla al meglio domani - luca79ind : Eclissi solare totale del 2020: ecco come vederla al meglio domani - infoitscienza : ECLISSI SOLARE: tra Pochi Giorni Arriverà quella TOTALE, ma NON Sarà Visibile ovunque. Tutte le INFORMAZIONI - ColazioneStelle : 14 DICEMBRE, LUNEDI ? ECLISSI SOLARE Luna Nuova in Sagittario alle 4.15 PM UT ? Mercurio rivela che ogni sogno irre… - airofsandy : Domani entra in un portale di grande cambiamento grazie all’eclissi solare e luna nuova! -