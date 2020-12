Dma e Dsa | le armi di Margrethe Vestager contro le Big Tech

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Appena si nomina, una smorfia di fastidio compare sui visi dei lobbisty bruxellesi di Google e delle altre Large Online Platform, le LOP, come ora nei documenti dell’Unione Europea sono chiamati i vecchi e i nuovi Over The Top, che sono Amazon e Facebook, Microsoft e Google, Apple e Twitter, TikTok e WeChat. La stessa smorfia devastava le fisionomie dei padroni di Standard Oil, di American Tobacco e di General Electric quando qualcuno, nel 1911, osava citare in loro presenza John Sherman, il già segretario di Stato e senatore degli Stati Uniti che nel 1890 aveva firmato la prima complessa normativa antitrust dell’era moderna, tuttora in vigore. In effetti, come lo Sherman Act condizionò lo sviluppo delle grandi imprese americane nel Novecento, così ora i nascituriAct potrebbero determinare, per i ...