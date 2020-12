Dialoghi sul nostro tempo, Marco Damilano intervista Shoshana Zuboff (Di lunedì 14 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre incontro con la scrittrice del "Capitalismo della sorveglianza": alle 15,30 in streaming sul nostro sito, Repubblica.it e i nostri canali social Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre incontro con la scrittrice del "Capitalismo della sorveglianza": alle 15,30 in streaming sulsito, Repubblica.it e i nostri canali social

copercom : “Dialoghi sulla fraternità”. Questo il tema dei due appuntamenti online promossi dalla rivista «#Dialoghi», trimest… - Chiesadinapoli : DIALOGHI 2020: LO SGUARDO DELLA FEDE SUL FUTURO DELLA CITTÀ Terzo dialogo con Gaetano Manfredi 'Pensavamo di rimane… - GiuNotar : RT @AC1868: In questo tempo di fragilità condivisa cos'è per noi la fraternità? La redazione di #Dialoghi propone 2 #webinar per riflettere… - selly458 : @pashqual Forse i conti devi farli meglio tu.. e comunque già che insulti e non dialoghi la dice lunga sul tipo di persone che seguono MRT - rogueclassicist : RT @fasticongress: CALL. 31.01.2021: Classicamente. Dialoghi senesi sul mondo antico - Online #CallforPapers #Classicamente #Online https… -