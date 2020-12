Covid, Olanda verso il lockdown di 5 settimane (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Olanda va verso un lockdown di cinque settimane: il governo ha convocato una riunione di emergenza per discutere delle nuove misure per il contenimento del Covid-19 Pronto un nuovo lockdown di cinque settimane in Olanda per contenere l’epidemia da coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier Mark Rutte e non sono mancate proteste sotto il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’vaundi cinque: il governo ha convocato una riunione di emergenza per discutere delle nuove misure per il contenimento del-19 Pronto un nuovodi cinqueinper contenere l’epidemia da coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier Mark Rutte e non sono mancate proteste sotto il L'articolo proviene da Inews.it.

