Calciomercato Milan, incontro per Calhanoglu: c'è l'Inter

Hakan Calhanoglu e il Milan ancora distanti per il rinnovo: il trequartista turco potrebbe andare via a parametro zero, c'è l'Inter Contro il Parma è stato tra i migliori in campo: solo la traversa (due volte) ha negato ad Hakan Calhanoglu la gioia del gol. Il trequartista turco si è confermato anche ieri sera tra

