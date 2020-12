Cagliari 1 Inter 3: gli highlights (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli highlights di Cagliari-Inter, match dell’undicesima giornata di Serie A Vittoria in rimonta dell’Inter sul Cagliari nell’undicesima giornata della Serie A 2020/2021. Padroni di casa avanti con Sottil nel primo tempo dopo il dominio nerazzurro, Interrotto solo da un ottimo Cragno. Ripresa a tinte nerazzurre con l’ex Barella che pareggia con un tiro da fuori, vantaggio di D’Ambrosio entrato da poco e sigillo di Lukaku nel finale. Ecco gli highlights di Cagliari-Inter. Real Audio: L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Glidi, match dell’undicesima giornata di Serie A Vittoria in rimonta dell’sulnell’undicesima giornata della Serie A 2020/2021. Padroni di casa avanti con Sottil nel primo tempo dopo il dominio nerazzurro,rotto solo da un ottimo Cragno. Ripresa a tinte nerazzurre con l’ex Barella che pareggia con un tiro da fuori, vantaggio di D’Ambrosio entrato da poco e sigillo di Lukaku nel finale. Ecco glidi. Real Audio: L'articolo proviene damagazine.

