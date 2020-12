Boccia | “Troppa gente in strada | andiamo verso nuove restrizioni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministro Francescoè tra gli esponenti del governo che hanno sposato sin da subito la linea del rigore. Ospite di Rai Uno, ha commentato con desolazione le immagini degli assembramenti che hanno caratterizzato soprattutto le grandi città in questi giorni: “Quella che avverto è una sensazione di sconfitta collettiva. Abbiamo deciso insieme di investire sull’autodisciplina e non sulle multe, sono norme che dovremmo rispettare da soli e che in un certo senso stanno funzionando. Tutto questo però non basta, la decisione non è solo mia ma io credo che sia opportuno restringere ulteriormente”. Nelle prossime ore sono attese novità proprio in questo senso: “Si tratta di una decisione scientifica basata su dati oggettivi rispetto alla quale serve un parere favorevole collettivo. Non serve discutere ulteriormente tra rigoristi e ...