Blizzard di Santa Lucia | la tempesta perfetta!

(Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ trascorso quasi un ventennio dalla bufera di neve e vento che investì un po’ tutta la Val Padana da est verso ovest, per alcune ore fino alla notte tra il 13 e il 14 dicembre. Quella del 13 dicembre 2001 è una data che per molti è rimasta impressa indelebile nella mente. Bufera di neve, immagine di repertorioPossiamo definire tale evento come, ma non propriamente come burian. Le bufere di neve furono eccezionali, visto che in genere le nevicate in Val Padana si verificano per addolcimento e non per irruzione gelida, come invece accadde in questo caso. Quasi tutta la Val Padana venne investita da rovesci di neve in forma di bufera, per il passaggio retrogrado di un nocciolo d’aria molto fredda d’estrazione siberiana, giunta dal comparto balcanico-danubiano. Così appariva la Val Padana 4-5 giorni dopo l’evento, come mostra l’immagine qui sotto. Così ...