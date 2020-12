Amici 20, tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano è scontro poi il colpo di scena in diretta tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è Amici di Maria De Filippi senza qualche scontro. Tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano c’è rivalità ed è la stessa showgirl, la più amata dagli italiani, ad ammetterlo. Nella puntata di oggi, però, è arrivato un colpo di scena ed entrambe hanno deposto le armi evitando di decretare il vincitore della sfida tra Tommaso e Riccardo. Le due insegnanti di danza della scuola hanno due punti di vista diversi. Secondo Lorella criticare gli alunni è un approccio sbagliato e controproducente, perché un’insegnante dovrebbe sempre usare i punti di forza degli allievi per permettere loro di migliorare. Per la Celentano la tecnica viene prima di tutto. «Noi prof siamo al servizio dello show. Ed è chiaro che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’èdi Maria De Filippi senza qualche. Trac’è rivalità ed è la stessa showgirl, la più amata dagli italiani, ad ammetterlo. Nella puntata di oggi, però, è arrivato undied entrambe hanno deposto le armi evitando di decretare il vincitore della sfida tra Tommaso e Riccardo. Le due insegnanti di danza della scuola hanno due punti di vista diversi. Secondocriticare gli alunni è un approccio sbagliato e controproducente, perché un’insegnante dovrebbe sempre usare i punti di forza degli allievi per permettere loro di migliorare. Per lala tecnica viene prima di tutto. «Noi prof siamo al servizio dello show. Ed è chiaro che ...

matteosalvinimi : Buongiorno, Amici. Tra poco mi collego in diretta su @TelelombardiaTV per rispondere alle domande dei cittadini. ?? 02 320046240 - StefanoMarw : @jovinco82 @ridebreath ahahahhahahahah riesco a farmi nemici anche tra gli amici - corriereag : Qualità della vita: Palermo prima tra le siciliane (89esima posizione), Agrigento 98esima - Corriere Agrigentino… - BaldiniCastoldi : RT @MarioMartinell7: Ho finito di leggere #3000giorni di @massimozampini. Mi sono goduto (è la parola giusta) ogni singolo capitolo, ogni s… - _itsnotuitsme_ : RT @lwtawalls: Ah quindi ha postato tra gli amici stretti? Louis non siamo amici stretti noi? Prima fai tutto il carino con “insieme siamo… -