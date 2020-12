Allenatori italiani all’estero | Ancelotti piega Lampard! Flop Tedesco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Torna la rubrica dedicata aglioltre confine. L’Everton ditorna alla vittoria,svicola con Spartak Mosca. A Pisanu il derby maltese contro Potenza Torna ad esultare Carlocontro la sua ex. L’Everton allenato dal tecnico emiliano ritorna alla vittoria, di fronte ad una corazzata come il Chelsea. Successo di misura per i ‘Toffees’ con l’1-0 finale firmato dal rigore realizzato nel primo tempo da Sigurdsson. Vani gli assalti finali degli uomini di Lampard, con l’Everton che mette in cascina tre punti pesanti. La formazione di Liverpool si porta a due lunghezze in classifica dai ‘Blues’ e a -3 dal quarto posto Champions occupato dalla rivelazione Southampton. Bocca d’ossigeno perdopo un periodo difficile, dove l’Everton aveva ...