Alba Parietti contro Caterina Collovati | Sfogati! Confronto acceso a Live non è la D' Urso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Continua ad essere un grande protagonista del Grande Fratello Vip anche dopo l'uscita dalla casa. Stiamo parlando di Francesco Oppini che, ospite diNon è la D'su Canale 5, è stato al centro di untra la madre,, e l'opinionista. In particolare la giornalista ha chiesto a Oppini perché non si distaccasse dalla madre e laè immediatamente intervenuta in difesa del figlio: “Tu perché ti fai chiamare?” e poi ha aggiunto: “Quando Francesco era nella casa in molti lo hanno attaccato perché in realtà volevano attaccare me, quindi adesso che sono qui”. La, però, ha preferito glissare e ...