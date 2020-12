Serie C, girone C: il Palermo torna in zona play-off, rimonta Catania che vince al 94?. La classifica aggiornata (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).Il Palermo supera agilmente la Casertana grazie alle reti messe a segno da Rauti nel primo tempo e da Lucca nella ripresa. Nelle altre tre gare del primo pomeriggio il Catanzaro archivia la pratica Bisceglie con un 3-1 a domicilio, pareggio senza reti tra Cavese e Virtus Francavilla. vince il Catania in casa della Viterbese: al gol del vantaggio laziale firmato da Bezzicchieri, rispondono Pecorino a 10 minuti dalla fine e Sarao su rigore al 94'.RISULTATIJuve Stabia-Potenza 2-0 (giocata sabato)Palermo-Casertana 2-0Bisceglie-Catanzaro 1-3Cavese-Virtus Francavilla 0-0Viterbese-Catania 1-2Avellino-Ternana (ore 17,30)Bari-Vibonese (ore 17,30)Monopoli-Foggia (ore 17,30)Turris-Teramo (ore ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Quindicesima giornata del campionato diC (C).Ilsupera agilmente la Casertana grazie alle reti messe a segno da Rauti nel primo tempo e da Lucca nella ripresa. Nelle altre tre gare del primo pomeriggio il Catanzaro archivia la pratica Bisceglie con un 3-1 a domicilio, pareggio senza reti tra Cavese e Virtus Francavilla.ilin casa della Viterbese: al gol del vantaggio laziale firmato da Bezzicchieri, rispondono Pecorino a 10 minuti dalla fine e Sarao su rigore al 94'.RISULTATIJuve Stabia-Potenza 2-0 (giocata sabato)-Casertana 2-0Bisceglie-Catanzaro 1-3Cavese-Virtus Francavilla 0-0Viterbese-1-2Avellino-Ternana (ore 17,30)Bari-Vibonese (ore 17,30)Monopoli-Foggia (ore 17,30)Turris-Teramo (ore ...

