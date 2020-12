Segretario Pd | La conclusione dell’esecutivo sarebbe un’avventura pericolosa

Ultime Notizie dalla rete : Segretario conclusione

Cronache Maceratesi

Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha parlato della possibile Crisi di Governo: " Siamo contenti di aver dato vita al governo Conte" ..."Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, getta acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan "pronto a far cadere Co ...