Nicola Lagioia e il libro sull’omicidio Varani | «Roma è una droga | io un tossico e quei due assassini a loro insaputa» – L’intervista

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il 6 marzo del 2016 Luca, 23 anni, garzone nell’officina di un meccanico nella periferia diNord, viene ammazzato in un appartamento del Collatino dopo ore di torture. I killer sono Marco Prato, 26 anni, un pr di buona famiglia molto conosciuto negli ambienti delle festene, e Manuel Foffo, 27 anni, che lavora saltuariamente nel ristorante di famiglia sognando di fare i soldi su internet. I due avevano trascorso due giorni chiusi in casa abusando di droghe, alcol e giochi sessuali. Prato muore suicida in carcere il giorno prima dell’inizio del processo, Foffo viene condannato all’ergastolo: omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà. A quello che resta uno degli episodi di cronaca nera più inquietanti della recente storia italiana lo scrittore, Premio Strega ...