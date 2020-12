New York: sparatoria in una chiesa durante i canti di Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) È di questi minuti la notizia di una sparatoria che ha coinvolto un’importante chiesa di New York. Secondo le prime informazioni trapelate dai media statunitensi, un uomo si sarebbe arrampicato sopra un’impalcatura antistante e avrebbe aperto il fuoco. L’uomo ha scelto una delle più importanti chiese di Manhattan dove, nel pomeriggio di domenica si stava tenendo un concerto di Natale aperto al pbblico. Al momento sono ignote le cause del gesto. Sul posto polizia e mezzi di soccorso. Ad assistere al concerto c’era un folto gruppo di persone. New York: sparatoria in una chiesa Attimi di terrore e caos hanno caratterizzato il pomeriggio newYorkese, dopo che un uomo ha aperto il fuoco sulla folla. Il fatto è accaduto nell’Upper West Side di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) È di questi minuti la notizia di unache ha coinvolto un’importantedi New. Secondo le prime informazioni trapelate dai media statunitensi, un uomo si sarebbe arrampicato sopra un’impalcatura antistante e avrebbe aperto il fuoco. L’uomo ha scelto una delle più importanti chiese di Manhattan dove, nel pomeriggio di domenica si stava tenendo un concerto diaperto al pbblico. Al momento sono ignote le cause del gesto. Sul posto polizia e mezzi di soccorso. Ad assistere al concerto c’era un folto gruppo di persone. Newin unaAttimi di terrore e caos hanno caratterizzato il pomeriggio newese, dopo che un uomo ha aperto il fuoco sulla folla. Il fatto è accaduto nell’Upper West Side di ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Georges de La Tour, La Maddalena penitente, conosciuta anche come Maddalena delle due f… - fattoquotidiano : “Mio fratello tetraplegico dalla nascita correrà la maratona di New York. Io spingerò la sua carrozzina” - chetempochefa : Nel corso della nuova puntata di #CTCF in onda questa sera ci collegheremo con i corrispondenti Rai @AntDiBella da… - arena_sarah : Yaletzy Coromoto Carrillo, 58, New York Evelyn Caro, Nurse, 69, New York Karen Cashin Carmello, 56, New York Paul… - GuanoApes2 : RT @ilruttosovrano: Quando ha saputo della Lombardia in #zonagialla Gallera si è iscritto alla maratona di New York. -