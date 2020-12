Napoli-Sampdoria, Giuntoli: “Partita complicata, bisogna vincere per dare continuità ai risultati” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dall’inizio del match tra i partenopei e la Sampdoria, ha sottolineato la grande importanza della gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po’ di tempo, siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati a fare una grande prestazione per continuare. E’ una partita delicata e complicata, una vittoria rappresenterebbe non poco nel cammino che abbiamo in mente noi. bisogna vincere e vincere ancora”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Il direttore sportivo del, Cristiano, a pochi minuti dall’inizio del match tra i partenopei e la, ha sottolineato la grande importanza della gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po’ di tempo, siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati a fare una grande prestazione per continuare. E’ una partita delicata e, una vittoria rappresenterebbe non poco nel cammino che abbiamo in mente noi.ancora”. SportFace.

