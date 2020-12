Milan fermato dal Parma sul 2-2: pareggio in rimonta, Napoli più vicino (Di domenica 13 dicembre 2020) A San Siro il Parma sfiora il colpaccio: da 0-2 a 2-2 come contro l?Inter a fine ottobre. fermato da Var e traverse, il Milan evita la prima sconfitta in campionato. L?ultimo ko resta... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) A San Siro ilsfiora il colpaccio: da 0-2 a 2-2 come contro l?Inter a fine ottobre.da Var e traverse, ilevita la prima sconfitta in campionato. L?ultimo ko resta...

top57cl : A forza di statistiche Gentile e Ambrosini ce l'hanno tirata... rassegnamoci, finisce male. E poi il Parma aveva fe… - FMastropietro : Mamma mia l'Hellas sbanca anche l'olimpico dopo aver fermato roma juve milan e atalanta #LazioVerona - ParmaLiveTweet : Per il Parma è meglio a 'San Siro': in casa il Milan si è già fermato due volte - F_Enrico88 : @NandoPiscopo1 @Stetobald Io uno l'ho bloccato perché era diventato veramente insopportabile! Poi ho scoperto che s… - Marcoooo67 : @CalcioFinanza Cone mai non hanno fermato Maresca dopo il Roma-Milan di 2 anni fa? Il mancato rigore su Suso probab… -