La Juventus espugna il Marassi | Genoa battuto 3-1

Leggi su agi

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Con qualche fatica di troppo lavince 3-1 acontro il, mantenendo il passo delle avversarie nei piani alti della classifica. Decide la doppietta su rigore di Ronaldo dopo che Sturaro aveva pareggiato il vantaggio di Dybala, riuscito a sbloccarsi anche in campionato dopo un avvio di stagione da incubo. La squadra di Pirlo resta a pari punti con il Napoli, a -1 dall'Inter e si porta momentaneamente a -3 dal Milan capolista, impegnato nel posticipo con il Parma. L'avvio di gara vede subito protagonisti i bianconeri, capaci di creare la prima occasione da rete con la sponda aerea di Bonucci per Rabiot, che mette dentro all'altezza del secondo palo ma lo fa usando le braccia. La squadra di Pirlo domina in lungo ed in largo la fase di possesso palla, tenendosi stabilmente nella metà campo rossoblu, però di ...