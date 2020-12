Iella Milan | Juve di rigore | rimonta Inter | super Gattuso

Ultime Notizie dalla rete : Iella Milan

Gazzetta del Sud

Record di legni colpiti nella stessa partita per Hakan Calhanoglu. Il turco è stato davvero sfortunato questa sera.Il turco è tra i protagonisti del match di San Siro, ma non riesce a trovare il goal: due traverse e un palo. Non succedeva in A dal 2017.