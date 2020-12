Global live streaming: il 26 dicembre con i 40 FINGERS, nuova rivelazione del crossover (Di domenica 13 dicembre 2020) Si chiamano live streaming, non sostituiscono e non sostituiranno mai i concerti in presenza, però sono un modo alternativo e interessante per fare e distribuire musica, una opportunità in più per gli artisti e soprattutto per il pubblico, in un momento davvero storico che non permette, quasi in tutto il mondo, di frequentare i teatri e le sale da concerti. In futuro saranno complementari alla presenza: se una persona non può percorrere migliaia di chilometri per vedere un concerto, o se questo è soldout in prevendita, potrebbe comprarsi lo streaming. È una formula già consolidata negli Stati Uniti (uno studio dell’Istituto di ricerca MusicWatch dimostra che esiste già un pubblico di 110 milioni di persone per i live streams) e i numeri degli ultimi Global live ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020) Si chiamano, non sostituiscono e non sostituiranno mai i concerti in presenza, però sono un modo alternativo e interessante per fare e distribuire musica, una opportunità in più per gli artisti e soprattutto per il pubblico, in un momento davvero storico che non permette, quasi in tutto il mondo, di frequentare i teatri e le sale da concerti. In futuro saranno complementari alla presenza: se una persona non può percorrere migliaia di chilometri per vedere un concerto, o se questo è soldout in prevendita, potrebbe comprarsi lo. È una formula già consolidata negli Stati Uniti (uno studio dell’Istituto di ricerca MusicWatch dimostra che esiste già un pubblico di 110 milioni di persone per istreams) e i numeri degli ultimi...

Jas07029080 : LIVE: New round of protests against global security bill, islamophobia h... - strutturafine : RT @UITORINO: On line la nostra #WeeklyUpdate Al centro le nostre imprese. |@AgenziaMosaico con @LaStampa nel suo tour a Torino il 14/15-… - Fra_alpi : RT @hondaitaliamoto: Giovedì 10 dicembre, a partire dalle ore 10:00, non perderti la presentazione della line up piloti #Honda per la stagi… - UITORINO : On line la nostra #WeeklyUpdate Al centro le nostre imprese. |@AgenziaMosaico con @LaStampa nel suo tour a Torino… - jusan_network : Alle 16.30 EcommerceTalk incontrerà Maddalena Bertoli Tedeschi Global Head of Marketing nominata da Forbes tra i 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Global live 21.37 / Global Live Streaming per i 40 Fingers Il Friuli Global live streaming: il 26 dicembre con i 40 FINGERS, nuova rivelazione del crossover Si chiamano live streaming, non sostituiscono e non sostituiranno mai i concerti in presenza, però sono un modo alternativo e interessante per fare e ... Unilever, Microsoft, Brooks, Neste, and ITV Are Among 13 More Companies to Join The Climate Pledge COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Unilever, Microsoft, Brooks, Neste, and ITV Are Among 13 More Companies to Join The Climate Pledge. Thirty-one comp ... Si chiamano live streaming, non sostituiscono e non sostituiranno mai i concerti in presenza, però sono un modo alternativo e interessante per fare e ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Unilever, Microsoft, Brooks, Neste, and ITV Are Among 13 More Companies to Join The Climate Pledge. Thirty-one comp ...