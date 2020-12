Ghoulam ancora titolare | un aspetto ha convinto Gattuso

NapoliOnly : Analisi post partita Napoli - Real Sociedad Dobbiamo ancora crescere! #NapoliRealSociedad #Zielinski #Ospina… - Roby56100668 : @pol2187 E non ti pare ‘strano che negli aa 2000 un calciatore promettente come era Piaca fa un LCA .. e dopo 2 aa… - NapoliOnly : Dipende ancora tutto da Noi! #EuropaLeague #AZNapoli #MartinsIndi #Ospina #DiLorenzo #Koulibaly #Maksimovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam ancora

forzAzzurri

Saranno cinque le novità previste rispetto al match di Europa League contro la Real Sociedad. In porta torna Meret dopo le ultime tre partite consecutive giocate da Ospina ...In esclusiva a Taca La Marca in onda su Radio MusicaTelevision è intervenuto Benoît Cauet, tecnico ed ex centrocampista dell’Inter, il quale ai nostri microfoni si è soffermato sulle vicende del calci ...