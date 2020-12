Conte: «Colpa di Handanovic sulla rete del Cagliari? Sottil ha fatto un eurogol» – VIDEO (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari: queste le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari. Queste le sue parole sulla possibile responsabilità di Handanovic in occasione del gol dei rossoblù. «So solo che Sottil ha fatto un eurogol alla prima occasione della partita del Cagliari. Un magnifico tiro al volo, complimenti a lui, è un giocatore interessante e un prospetto di livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonioha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il: queste le sue parole Antonioha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il. Queste le sue parolepossibile responsabilità diin occasione del gol dei rossoblù. «So solo chehaunalla prima occasione della partita del. Un magnifico tiro al volo, complimenti a lui, è un giocatore interessante e un prospetto di livello». Leggi su Calcionews24.com

Conte: «Colpa di Handanovic sulla rete del Cagliari? Sottil ha fatto un eurogol» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari: queste le sue parole ...

Cagliari-Inter 1-3, la squadra di Conte spreca e rischia molto: ma nel finale ribalta la partita

Il cambio obbligato con D'Ambrosio è vincente per Conte. Il difensore trasforma la prima palla toccata nella rete del 2-1 con un colpo di testa, ma qui Cragno qualche colpa ce l'ha. In pieno recupero ...