Callum Ilott Formula 2 | un ritorno che s’ha da fare

xrandyhugx : RT @nikiigahan: 1. Callum Ilott - 478 voti? HA VINTO ALMENO QUI FESTEGGIAMO - Edoardoleicorre : Stamattina pulito le mie stan smith come un Callum Ilott qualsiasi perchè sono le uniche che stando un intera giorn… - constructivisst : HAHAHAHA Callum Ilott. Okay. - favrusseIl : boa noite george russell callum ilott sebastian vettel daniel ricciardo - formulaclaude : @isailottleclerc @santxbrit @valentine46_ @VirtuosiRacing @leclercarmstrng @AMasso124 @EmiliaaxF1 @callum_ilott dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Callum Ilott

Callum Ilott ha terminato la stagione di Formula 2 2020 con il secondo posto finale. Tuttavia non sarà presente nel 2021.F1 2020 si aggiorna con la campagna dedicata all'ultima stagione di F2: così sarà possibile giocare MIck Schumacher, il figlio del leggendario Michael, in anticipo sul suo debutto in Formula 1.