Sci di fondo, sprint Davos 2020 oggi in tv con Pellegrino: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 12 dicembre 2020) Il programma della sprint a tecnica libera maschile e femminile di Davos, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. Si riprende a gareggiare dopo la cancellazione della tappa di Lillehammer. Gli atleti volano in Svizzera, dove Federico Pellegrino cercherà un buon risultato nel suo format preferito. La gara, in programma oggi sabato 12 dicembre con qualificazioni in mattinata e finali dalle ore 13:45, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà le finali con una diretta streaming aggiornata minuto per minuto.

