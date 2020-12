Ruhollah Zam è stato impiccato questa mattina presto (Di sabato 12 dicembre 2020) Le autorità affermano che l’Iran ha giustiziato un giornalista un tempo esiliato per il suo sovversivo online. Le autorità affermano che il collega iraniano ha contribuito a ispirare proteste per le condizioni economiche del paese nel 2017. La televisione di stato iraniana e l’agenzia di stampa IRNA hanno dichiarato: “Ruhollah Zam è stato impiccato questa Leggi su periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Le autorità affermano che l’Iran ha giustiziato un giornalista un tempo esiliato per il suo sovversivo online. Le autorità affermano che il collega iraniano ha contribuito a ispirare proteste per le condizioni economiche del paese nel 2017. La televisione diiraniana e l’agenzia di stampa IRNA hanno dichiarato: “Zam è

