Recovery fund, Bellanova “Conte rispetti costituzione” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini se si può permettere di rimuovere funzioni pubbliche”. Ad affermarlo la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, a Rainews24. “Conte – aggiunge – è un tecnico prestato alla politica, e sa che da presidente del Consiglio di una maggioranza ha il dovere di tenere in equilibrio questa maggioranza. La nostra posizione è quella che dice che ci sono problemi, che non si può andare avanti con bonus e cassa integrazione; a marzo si scoprirà che si saranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, noi dobbiamo porci il problema di come intervenire sull’economia e sul lavoro”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini se si può permettere di rimuovere funzioni pubbliche”. Ad affermarlo la ministra dell’Agricoltura, Teresa, a Rainews24.– aggiunge – è un tecnico prestato alla politica, e sa che da presidente del Consiglio di una maggioranza ha il dovere di tenere in equilibrio questa maggioranza. La nostra posizione è quella che dice che ci sono problemi, che non si può andare avanti con bonus e cassa integrazione; a marzo si scoprirà che si saranno persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, noi dobbiamo porci il problema di come intervenire sull’economia e sul lavoro”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

borghi_claudio : MA... MA... MA... Recovery fund, i conti sui sussidi danno saldo negativo per l'Italia (di A. Del Monaco) - CottarelliCPI : L’accordo sul Recovery Fund è stato trovato, superando l’opposizione di Ungheria e Polonia. La BCE farà altri 500 m… - DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - Silvioilmacca : RT @borghi_claudio: Volete sentire la verità sul recovery fund? Ne ho parlato diffusamente ieri nella mia 'scuola di magia'. https://t.co… - StefanoDeloren1 : RT @Michele_Anzaldi: Al centro del dibattito politico ci sono le posizioni di Renzi e Italia Viva su Recovery Fund, ma ieri sera nessun tg… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Mes e Recovery Fund: cosa sono e differenze QUOTIDIANO.NET Recovery fund, Bellanova “Conte rispetti costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini s ...

Nel Governo nessuno sa chi ha scritto il piano Recovery Fund

In primo piano c'è sempre lo scontro politico. Il premier Conte appare ogni giorno più indebolito. Sono le frizioni ...

ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del Consiglio nemmeno il potere di rimuovere i ministri si immagini s ...In primo piano c'è sempre lo scontro politico. Il premier Conte appare ogni giorno più indebolito. Sono le frizioni ...