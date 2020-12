PAOLO ROSSI, FUNERALE A VICENZA/ Video, Tardelli commosso: “Un amico sincero” (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è svolto stamane a VICENZA il FUNERALE di PAOLO ROSSI, compianto campione del mondo 1982: Tardelli è apparso visibilmente commosso Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è svolto stamane aildi, compianto campione del mondo 1982:è apparso visibilmente

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - ParticipioPart : dato e fatto(con tutto il rispetto, perché non avrei voluto fare paragoni, ma sono nauseato e non posso più esimerm… - CliffBurton6528 : @CarloMartootchy Era in diretta ai funerali di Paolo Rossi su Rai Sport -