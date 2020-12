Ordinanza, cosa cambia per le regioni. Abruzzo arancione (con qualche problema) (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’ultima Ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza 5 regioni cambiano colore. L’Ordinanza avrà valore da domenica 13 dicembre. Disposta l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Disposta invece l’area arancione per la regione Abruzzo. La Campania resta zona arancione. Arrivati i dati della Cabina di Regia, si è deciso che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’ultimadel ministro della salute Roberto Speranza 5no colore. L’avrà valore da domenica 13 dicembre. Disposta l’area gialla per leBasilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Disposta invece l’areaper la regione. La Campania resta zona. Arrivati i dati della Cabina di Regia, si è deciso che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

