Nintendo Switch | l' aggiornamento di sistema 11 0 1 è ora disponibile al download

Leggi su eurogamer

(Di sabato 12 dicembre 2020)ha recentemente pubblicato un nuovodiper. La patch in questione, che porta la console alla versione 11.0.1, corregge alcune delle problematiche sorte durante l'ultimoprincipale (11.0.0). L'update 11.0.0 aveva introdotto l'icona dedicata aOnline, la possibilità di caricare più facilmente i propri screenshot e una serie di nuovi avatar. A quanto pare, in seguito a quell'update, alcuni utenti avevano segnalato l'impossibilità di giocare correttamente a diversi titoli, nonché problemi allo schermo e ai controlli. Per fortuna, con l'di oggi, quei bug dovrebbero essere spariti per sempre. Leggi altro...