Mediaset: gruppo, no comment su Vivendi e chiusura indagini (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Per ora è un "no comment" in attesa delle carte e degli atti ufficiali. Mediaset non intende commentare l'incriminazione dei vertici di Vivendi, in particolare dell'amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine e il principale azionista, Vincent Bolloré, legata alla conclusione delle indagini della Procura di Milano sul mancato acquisto di Mediaset Premium da parte del gruppo francese, che non aveva rispettato gli accordi presi. Le ipotesi di reato per cui Bolloré e de Puyfontaine rischiano il processo a Milano sono manipolazione di mercato e ostacolo alle autorità di vigilanza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Per ora è un "no" in attesa delle carte e degli atti ufficiali.non intendeare l'incriminazione dei vertici di, in particolare dell'amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine e il principale azionista, Vincent Bolloré, legata alla conclusione delledella Procura di Milano sul mancato acquisto diPremium da parte delfrancese, che non aveva rispettato gli accordi presi. Le ipotesi di reato per cui Bolloré e de Puyfontaine rischiano il processo a Milano sono manipolazione di mercato e ostacolo alle autorità di vigilanza.

diavoletta4ever : @pizzalife777 @sashaa9871 @sunshinestyles0 Io vivo in Belgio e ti assicuro che non serve nessun vpn, infatti non av… - MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Vidal ricompatta il gruppo: 'A tutta tutta per lo scudetto'. Il centrocampista cileno carica i compagni sui so… - Sport_Mediaset : #Inter, #Vidal ricompatta il gruppo: 'A tutta tutta per lo scudetto'. Il centrocampista cileno carica i compagni su… - milansette : Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1: Hauge-gol vale il primato nel gruppo H - Sportmediaset - fabry_pina : RT @MediasetTgcom24: Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1: rossoneri primi nel gruppo #EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset gruppo Mediaset: gruppo, no comment su Vivendi e chiusura indagini Il Tempo Mediaset: gruppo, no comment su Vivendi e chiusura indagini

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Per ora è un “no comment” in attesa delle carte e degli atti ufficiali. Mediaset non intende commentare l’incriminazione dei vertici di Vivendi, in particolare dell’ammin ...

Vivendi-Mediaset, chiusa l’inchiesta: Bolloré e de Puyfontaine indagati per manipolazione del mercato e ostacolo alla vigilanza

Intavolarono la trattativa per l’acquisizione di Mediaset Premium, ma il “reale intendimento” era il “raggiungimento di una significativa partecipazione azionaria”, almeno il 24,99%, di Mediaset. E po ...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Per ora è un “no comment” in attesa delle carte e degli atti ufficiali. Mediaset non intende commentare l’incriminazione dei vertici di Vivendi, in particolare dell’ammin ...Intavolarono la trattativa per l’acquisizione di Mediaset Premium, ma il “reale intendimento” era il “raggiungimento di una significativa partecipazione azionaria”, almeno il 24,99%, di Mediaset. E po ...