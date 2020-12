Marino | “Abbiamo dimostrato carattere e qualità Nuytinck tornerà nel 2021”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la vittoria per 3-2 in quel di Torino, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaoloha parlato così ai microfoni di Udinese Tv:“Questa è una grande impresa perché oggi abbiamo affrontato un Torino che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto nella seconda parte, e in questa occasione la squadra hadi averee aggressività. Ora dobbiamo pensare una partita alla volta anche perché giochiamo tra tre giorni ma quello che stiamo vivendo potrebbe essere un punto di svolta perché tutti hanno capito il valore della maglia e se la stanno cucendo addosso. È bello veder crescere la squadra e penso che il meglio debba ancora venire.? Logicamente il suo infortunio è una notizia triste per noi perché continuiamo a perdere pezzi, probabilmente lo ...