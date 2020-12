LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: Federico Pellegrino in finale!!! Scardoni out in semifinale (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53: Francesco De Fabiani prova a completare l’opera. semifinale difficile la sua con Terentev (Rus), Retivykh (Rus), Maltsev (Rus), Jouve (Fra), Grond (Sui) 14.52: VINCE PER DISTACCO Federico Pellegrino!!!! E’ finale per l’azzurro, secondo il russo Bolshunov, terzo e quarto i due britannici Young e Clugnet 14.51: Scatenato l’azzurro in salita, nessuno tiene il suo ritmo! 14.51: Gara di testa per l’azzurro nel primo giro 14.50: Subito in testa Pellegrino a fianco di Bolshunov 14.49: Al cancelletto i protagonisti della prima semifinale maschile, c’è Federico Pellegrino con Schaad (Sui), Bolshunov (Rus), Young (Gbr), Clugnet (Gbr), Hanneman (Usa) 14.46: Niente da fare per Lucia ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Francesco De Fabiani prova a completare l’opera.difficile la sua con Terentev (Rus), Retivykh (Rus), Maltsev (Rus), Jouve (Fra), Grond (Sui) 14.52: VINCE PER DISTACCO!!!! E’ finale per l’azzurro, secondo il russo Bolshunov, terzo e quarto i due britannici Young e Clugnet 14.51: Scatenato l’azzurro in salita, nessuno tiene il suo ritmo! 14.51: Gara di testa per l’azzurro nel primo giro 14.50: Subito in testaa fianco di Bolshunov 14.49: Al cancelletto i protagonisti della primamaschile, c’ècon Schaad (Sui), Bolshunov (Rus), Young (Gbr), Clugnet (Gbr), Hanneman (Usa) 14.46: Niente da fare per Lucia ...

