Lexar presenta una nuova MicroSD | la Professional 1066x

Leggi su tuttotek

(Di sabato 12 dicembre 2020) In arrivo ladi casa: si tratta della, ideale per telecamere sportive, droni e molto altroè pronta are laserie Silver. Lo scopo di questaè sicuramente quella di offrire velocità e spazio per registrare in maniera rapida le proprie avventure ad alta risoluzione.è stata progettata per telecamere sportive, smartphone Android, droni e molti altri apparati. È in grado di registrare e trasferire velocemente video Full-HD, 4K UHD o foto ad alta risoluzione. Le velocità attestate della scheda saranno fino a 160 MB/s in ...