I bimbi e le letterine a Santa Lucia «Saluta i nonni in paradiso» (Di sabato 12 dicembre 2020) Le richieste alla Santa svelano il peso della pandemia. C'è chi chiede un vaccino, chi vuole far rivivere il papà di un amico. Leggi su L'Eco di Bergamo in edicola le pagine su Santa Lucia.

