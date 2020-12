GF Vip 2020, scontro Gregoraci-Pretelli, Selvaggia eliminata: le pagelle della venticinquesima puntata (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi ingressi e tante emozioni nella venticinquesima puntata del GF Vip che è stata segnata da grandi novità. Dopo l’addio di due concorrenti molto forti come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella Casa del GF Vip di tre nuovi inquilini che promettono scintille: Filippo Nardi, tornato nel loft dopo moltissimi anni, Samantha De Grenet, che ha un conto in sospeso con Giacomo Urtis, e Sonia Lorenzin, che si è subito scontrata con Tommaso Zorzi. Scopriamo le pagelle delle venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip. ELISABETTA Gregoraci e PIERPAOLO Pretelli – Sembra proprio che l’idillio fra i concorrenti sia terminato bruscamente subito dopo l’addio di Elisabetta al GF Vip. La showgirl ha ... Leggi su dilei (Di sabato 12 dicembre 2020) Nuovi ingressi e tante emozioni nelladel GF Vip che è stata segnata da grandi novità. Dopo l’addio di due concorrenti molto forti come Francesco Oppini ed Elisabetta, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella Casa del GF Vip di tre nuovi inquilini che promettono scintille: Filippo Nardi, tornato nel loft dopo moltissimi anni, Samantha De Grenet, che ha un conto in sospeso con Giacomo Urtis, e Sonia Lorenzin, che si è subito scontrata con Tommaso Zorzi. Scopriamo ledelledel Grande Fratello Vip. ELISABETTAe PIERPAOLO– Sembra proprio che l’idillio fra i concorrenti sia terminato bruscamente subito dopo l’addio di Elisabetta al GF Vip. La showgirl ha ...

