Funerali Paolo Rossi | Collovati | “Non riesco ancora a crederci”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020)a crederci“. È questo il commento di un commosso Fulviodavanti al Duomo di Vicenza, luogo designato per il funerale del mitico. “Fino ad un mese e mezzo fa lo sentivo spesso in chat, poi ha iniziato a non rispondere ed ho capito che c’era qualcosa che non andava – ha rivelato–. Se ne è andato con dignità, voleva essere ilche ho sempre visto, sempre sorridente. Noi siamo andati al Mondiale come l’armata brancaleone,arrivò dopo due anni di inattività. Era deriso da tutti, il suo riscatto e la sua rivincita hanno coinciso con la nostra rivincita. Io se sono campione del mondo lo devo a lui“. E: “Quando è arrivato il messaggio ...