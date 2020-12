Firenze, cadavere fatto a pezzi in due valigie (Di sabato 12 dicembre 2020) Firenze, 12 dic. - (Adnkronos) - Una coltellata alla gola: sarebbe questa, secondo quanto emerso dall'autopsia disposta dal pm della procura di Firenze Ornella Galeotti, la causa della morte dell'uomo il cui cadavere fatto a pezzi è stato ritrovato in due valigie in un campo nei pressi del carcere fiorentino di Sollicciano. I resti umani divisi nelle due valige apparterrebbero alla stessa persona, ma per averne la certezza occorrerà attendere l'esame del Dna. Si tratterebbe di un uomo adulto, di età matura, di carnagione chiara. La prima valigia era stata rinvenuta giovedì pomeriggio dal proprietario di un terreno agricolo, mentre la seconda, a una settantina di metri dall'altra, è stata ritrovata ieri mattina dai carabinieri durante un sopralluogo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. - (Adnkronos) - Una coltellata alla gola: sarebbe questa, secondo quanto emerso dall'autopsia disposta dal pm della procura diOrnella Galeotti, la causa della morte dell'uomo il cuiè stato ritrovato in duein un campo nei pressi del carcere fiorentino di Sollicciano. I resti umani divisi nelle due valige apparterrebbero alla stessa persona, ma per averne la certezza occorrerà attendere l'esame del Dna. Si tratterebbe di un uomo adulto, di età matura, di carnagione chiara. La prima valigia era stata rinvenuta giovedì pomeriggio dal proprietario di un terreno agricolo, mentre la seconda, a una settantina di metri dall'altra, è stata ritrovata ieri mattina dai carabinieri durante un sopralluogo.

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Firenze, cadavere trovato in due valigie: è un uomo ucciso con una coltellata alla gola - Adnkronos : #Firenze, cadavere fatto a pezzi in due valigie - leggoit : Firenze, cadavere trovato in due valigie: è un uomo ucciso con una coltellata alla gola - FirenzePost : Firenze: resti umani in valigie, si tratta del cadavere di un uomo - cespyspanish : RT @qn_lanazione: #Firenze. Cadavere fatto a pezzi in due valigie: coltellata alla gola la causa della morte -