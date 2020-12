Due ricette per un Natale spaziale: passatelli e sformato (Di sabato 12 dicembre 2020) Per Natale, passatelli con polpette, sformato di verdure e panettone (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Astronavi e corpi celesti: lo spazio e? il futuro e questa tavola di Natale guarda avanti per regalarci speranza. Ma lo fa con i piatti antichi della tradizione, che come le porcellane e gli argenti custodiremo nella nostra comfort zone. Dovessimo apparecchiare su Marte. passatelli con polpettine INGREDIENTI X 4 Per il brodo: 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota a pezzetti, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 patata grattugiata, sale. Per le polpettine: 250 g carni trite miste bianche (pollo, tacchino e vitello), 1 uovo, 50 g grana padano, prezzemolo tritato, la scorza di 1 limone bio. Per i passatelli: 120 g pane grattugiato ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Percon polpette,di verdure e panettone (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Astronavi e corpi celesti: lo spazio e? il futuro e questa tavola diguarda avanti per regalarci speranza. Ma lo fa con i piatti antichi della tradizione, che come le porcellane e gli argenti custodiremo nella nostra comfort zone. Dovessimo apparecchiare su Marte.con polpettine INGREDIENTI X 4 Per il brodo: 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota a pezzetti, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 patata grattugiata, sale. Per le polpettine: 250 g carni trite miste bianche (pollo, tacchino e vitello), 1 uovo, 50 g grana padano, prezzemolo tritato, la scorza di 1 limone bio. Per i: 120 g pane grattugiato ...

Le ricette della tradizione: le istruzioni per preparare il menù di Natale e qualche idea per allestire una tavola spaziale ...

Questo è il pandoro di «Vòce», il bistrot milanese degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, due stelle Michelin a «Il Luogo di Aimo e Nadia». Soffice e delicato, è prodotto secondo la ricetta ...

