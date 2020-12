Crotone, primo sorriso completo: 4-1 allo Spezia. Messias apre e chiude (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Crotone ha superato lo Spezia (4-1) allo Scida nell’anticipo delle 15 dell’undicesima giornata di Serie A, ottenendo così la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Stroppa è passata in vantaggio con Junior Messias dopo sette minuti di gioco. Lo Spezia ha poi trovato il pari con Farias al 18?, chiudendo il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa i calabresi partono forte e tra il 49? e il 56? trovano il secondo e il terzo gol, con firme di Reca ed Eduardo Henrique. Al 97? c’è tempo anche per la doppietta di Messias. Può sorridere Stroppa, che conquista i primi tre punti della stagione. Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilha superato lo(4-1)Scida nell’anticipo delle 15 dell’undicesima giornata di Serie A, ottenendo così la prima vittoria in questo campionato. La squadra di Stroppa è passata in vantaggio con Juniordopo sette minuti di gioco. Loha poi trovato il pari con Farias al 18?,ndo iltempo sull’1-1. Nella ripresa i calabresi partono forte e tra il 49? e il 56? trovano il secondo e il terzo gol, con firme di Reca ed Eduardo Henrique. Al 97? c’è tempo anche per la doppietta di. Può sorridere Stroppa, che conquista i primi tre punti della stagione. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

