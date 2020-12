Coronavirus | calano ancora i decessi | +649 in 24 ore Lieve aumento dei positivi | +19 903

Leggi su open.online

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il bollettino del 12 dicembre Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno diffuso il consueto aggiornamento dei dati sulin Italia. I morti legati alla Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati 649: ieri, venerdì 11 dicembre, ierano stati 761 (887, invece, giovedì 10). Il bilancio delle vittime sale così a quota 64.036. Per quanto riguarda i nuovi contagi, se ne sono segnalati altri 19.903 +1,1% rispetto a ieri, quando l’era stato di +18.727. Due giorni fa l’era stato di +16.999. L’incremento dei tamponi è di +196.439 (ieri +190.416), per un totale di 24.063.029 test effettuati da febbraio. Gli attualmentesono 684.848 (ieri 690.323, –5.475). I ricoveri, invece, sono 31.265 (ieri 28.562, –562), mentre i pazienti in terapia intensiva ...