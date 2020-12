Champions League, sorteggio ottavi: chi pescare e chi evitare. Le possibili avversarie di Juventus, Lazio e Atalanta (Di sabato 12 dicembre 2020) Juventus, Lazio e Atalanta: sono le tre squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Un cammino positivo per loro nella fase a gironi, a differenza dell’Inter che ha mancato il pass per la fase ad eliminazione diretta per il secondo anno consecutivo non permettendo il poker all’Italia, evento mai accaduto da quando la seconda fase a gironi è stata eliminata in luogo di uno scontro diretto in più. L’urna di Nyon si aprirà lunedì pomeriggio alle ore 14, rendendo noto a bianconeri, biancocelesti e neroazzurri i loro avversari nella corsa alla corsa dalle grandi orecchie. La Juventus è l’unica fra le tre che ha concluso al primo posto il suo raggruppamento avanti al Barcellona. La squadra di Andrea Pirlo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020): sono le tre squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi aglidi finale della2020/2021. Un cammino positivo per loro nella fase a gironi, a differenza dell’Inter che ha mancato il pass per la fase ad eliminazione diretta per il secondo anno consecutivo non permettendo il poker all’Italia, evento mai accaduto da quando la seconda fase a gironi è stata eliminata in luogo di uno scontro diretto in più. L’urna di Nyon si aprirà lunedì pomeriggio alle ore 14, rendendo noto a bianconeri, biancocelesti e neroazzurri i loro avversari nella corsa alla corsa dalle grandi orecchie. Laè l’unica fra le tre che ha concluso al primo posto il suo raggruppamento avanti al Barcellona. La squadra di Andrea Pirlo ha ...

Sì perché, a dare un rapido scorcio alle 32 squadre rimaste in corsa, il Milan può legittimamente considerarsi all'altezza di qualsiasi avversario, compresi gli otto club declassati dalla Champions. I ...

Inter, eliminazione in Champions non casuale | Ma contro il Cagliari…

Ancora sicuri che l’eliminazione dalla Champions League sia dovuta soltanto alla sorte? Il centrocampista ex Cagliari, però, non aveva i 90' nelle gambe e doveva essere sostituito, se non partire addi ...

