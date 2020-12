Andrea Zelletta svela di aver violato il regolamento di Uomini e Donne: “Tutti i tronisti ne avevano uno finto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Andrea Zelletta fa una confessione su Uomini e Donne Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che da qualche anno la padrona di casa Maria De Filippi ha introdotto alcune regole ferree. Tra queste quella di vietare ai tronisti di utilizzare i propri account Instagram. Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, mercoledì pomeriggio parlando con i suoi coinquilini ha svelato di aver infranto il regolamento del dating show di Canale 5. In che modo? Il ragazzo pugliese ha continuato a spiare le sue corteggiatrici grazie ad un account fake che si era creato dopo il suo arrivo al Trono classico. Ma non è finita qui, infatti il fidanzato di Natalia Paragoni, che lunedì notte si ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 dicembre 2020)fa una confessione suChi seguesa perfettamente che da qualche anno la padrona di casa Maria De Filippi ha introdotto alcune regole ferree. Tra queste quella di vietare aidi utilizzare i propri account Instagram., concorrente del Grande Fratello Vip 5, mercoledì pomeriggio parlando con i suoi coinquilini hato diinfranto ildel dating show di Canale 5. In che modo? Il ragazzo pugliese ha continuato a spiare le sue corteggiatrici grazie ad un account fake che si era creato dopo il suo arrivo al Trono classico. Ma non è finita qui, infatti il fidanzato di Natalia Paragoni, che lunedì notte si ...

trash_italiano : ANDREA ZELLETTA NERISSIMO STASERA MINIMO 4 CLIP SFOGO SUL SITO MEDIASET #GFVIP - Natmemeo : RT @RamaTrash8: Dopo 80 giorni ancora devo capire il senso di ANDREA ZELLETTA IN CASA. NON NE POSSO PIÙ. #GFVIP - Natmemeo : RT @jenniesjeans: MA VI DEVONO TOGLIERE IL DIRITTO DI VOTO ANDREA ZELLETTA IN 90 GIORNI NON HA FATTO NULLA, NULLA. #gfvip - Natmemeo : RT @sallydrapper: Dite quel che volete ma Sonia Lorenzini ha fatto di più per questo programma in tre ore che Andrea Zelletta in tre mesi #… - StraNotizie : Andrea Zelletta sbotta dopo la puntata: “Dice che sono un arredo e che faccio il bonaccione per avere regali”… -