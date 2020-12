Altre 4 regioni in zona gialla. Abruzzo rossa per un giorno (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sara’ in vigore dal 13 Dicembre. L’Abruzzo invece torna rossa per un giorno, dopo la decisione del TAR regionale che ha sospeso l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione, determinando il ritorno in area rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza, che avra’ effetto dal 13 dicembre. Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi ieri, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sara’ in vigore dal 13 Dicembre. L’Abruzzo invece torna rossa per un giorno, dopo la decisione del TAR regionale che ha sospeso l’ordinanza del Presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l’Area Arancione, determinando il ritorno in area rossa fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro Speranza, che avra’ effetto dal 13 dicembre.

GiovanniToti : La limitazione della libertà dei cittadini deve essere proporzionata al rischio del #Covid19. Ora qualcuno del Gove… - kinkynina_ : RT @thatsalelevine: ma in piemonte e Lombardia siamo stati rossi per 3 settimane ed arancioni per 2, le altre regioni sono diventate rosse… - DartJlion : @solounataty @xjsekhmet @veneto_ Leggendo le spiegazioni della regione sul giornale, i dati dei tamponi rapidi non… - infoitinterno : Il Veneto resta in zona gialla e da domenica si aggiungono altre quattro Regioni - clikservernet : La Toscana resta in zona arancione, il disappunto del presidente Giani: “Decisione ingiusta e immotivata. Altre reg… -