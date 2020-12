Alivernini inarrestabile con The Woodcutter

(Di sabato 12 dicembre 2020) Theè il nuovo lavoro cinematografico di Mirko, primo regista in Italia a girare con una tecnologia a doppia intelligenza artificiale Non si arresta l’ascesa del regista romano Mirko, nuovamente pronto a stupire il suo pubblico con il film “The”. L’opera è un thriller horror – psicologico con protagonista l’attrice Paola Lavini, candidata al Globo D’oro 2020. Mirko, innovatore… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Alivernini inarrestabile

Corriere Nazionale

The Woodcutter è il nuovo lavoro cinematografico di Mirko Alivernini, primo regista in Italia a girare con una tecnologia a doppia intelligenza artificiale Non si arresta l’ascesa del regista roman ...