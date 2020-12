12 dicembre: in Fvg 884 positivi al Covid, 9.113 tamponi (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi (il 9,7% dei 9.113 tamponi eseguiti). Calano i ricoveri in terapia intensiva (59), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Sono inoltre stati registrati 17 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono undici morti pregresse afferenti al periodo che va dall’11 novembre al 10 dicembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste, 17.412 a Udine, 8.144 a Pordenone e 4.731 a Gorizia, alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I decessi complessivamente ammontano a 1.215, con la seguente suddivisione territoriale: 388 a Trieste, 512 a Udine, 246 a Pordenone e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi (il 9,7% dei 9.113eseguiti). Calano i ricoveri in terapia intensiva (59), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Sono inoltre stati registrati 17 decessi da-19, a cui si aggiungono undici morti pregresse afferenti al periodo che va dall’11 novembre al 10. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste, 17.412 a Udine, 8.144 a Pordenone e 4.731 a Gorizia, alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I decessi complessivamente ammontano a 1.215, con la seguente suddivisione territoriale: 388 a Trieste, 512 a Udine, 246 a Pordenone e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono ...

