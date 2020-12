Un bug di Spotify ha esposto i dati degli utenti con alcuni partner commerciali (Di venerdì 11 dicembre 2020) SpotifySe nelle scorse ore, provando ad accedere al vostro profilo, Spotify vi chiedeva di reimpostare la password, è bene sapere che la motivazione risiede in una vulnerabilità del software che ha esposto le informazioni personali di un numero imprecisato di account ai partner commerciali della piattaforma di streaming musicale. Lo si apprende da una notifica di violazione dei dati presentata da Spotify al procuratore generale della California nella quale si legge che i dati esposti “potrebbero includere indirizzo email, la preferenza del nome visualizzato, password, sesso e data di nascita, solo per determinati partner commerciali”. Nulla a che fare con la violazione messa in atto dagli hacker maldestri che hanno ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020)Se nelle scorse ore, provando ad accedere al vostro profilo,vi chiedeva di reimpostare la password, è bene sapere che la motivazione risiede in una vulnerabilità del software che hale informazioni personali di un numero imprecisato di account aidella piattaforma di streaming musicale. Lo si apprende da una notifica di violazione deipresentata daal procuratore generale della California nella quale si legge che iesposti “potrebbero includere indirizzo email, la preferenza del nome visualizzato, password, sesso e data di nascita, solo per determinati”. Nulla a che fare con la violazione messa in atto dagli hacker maldestri che hanno ...

Per 8 mesi i dati sono rimasti accessibili senza che Spotify se ne accorgesse. Ora gli utenti coinvolti dovranno resettare la loro password per sicurezza ...

