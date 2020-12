The Game Awards 2020, ecco i giochi dell’anno e le novità in arrivo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte italiana è andato in scena l’atteso evento The Game Award 2020 che si può considerare una sorta di Oscar dei videogiochi con i premi ai migliori titoli dell’anno nelle varie categorie. Il protagonista della serata coordinata da Geoff Keighley è stato senza dubbio The Last of Us 2, che si è assicurato diversi riconoscimenti compreso il più importante, ma le sorprese non sono mancate perché l’appuntamento è stato anche una vetrina sul futuro con tanti trailer e annunci importanti per i prossimi mesi. I giochi premiati (Foto: Ghost of Tsushima)The Last of Us: Part 2 di Naughty Dog/SIE si è dunque aggiudicato il premio del gioco dell’anno oltre al riconoscimento per la miglior “regia”, narrativa, design audio, migliore performance con Laura Bailey nel ruolo di Abby, innovazione ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte italiana è andato in scena l’atteso evento TheAwardche si può considerare una sorta di Oscar dei videocon i premi ai migliori titolinelle varie categorie. Il protagonista della serata coordinata da Geoff Keighley è stato senza dubbio The Last of Us 2, che si è assicurato diversi riconoscimenti compreso il più importante, ma le sorprese non sono mancate perché l’appuntamento è stato anche una vetrina sul futuro con tanti trailer e annunci importanti per i prossimi mesi. Ipremiati (Foto: Ghost of Tsushima)The Last of Us: Part 2 di Naughty Dog/SIE si è dunque aggiudicato il premio del giocooltre al riconoscimento per la miglior “regia”, narrativa, design audio, migliore performance con Laura Bailey nel ruolo di Abby, innovazione ...

