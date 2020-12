Stefàno: in mio post niente di strano, rimarcate incoerenze M5S (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “Nel mio post non mi sembra di aver detto cose false o lontane dalla realta’. Anzi, ho rimarcato solo alcune incoerenze che rischiano di minare il consenso che abbiamo raccolto in questi anni. Se ci comportiamo all’opposto di quanto abbiamo sempre detto, i cittadini sono giustificati a chiedersi perche’ dovrebbero rivotarci”. Lo ha detto il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S) intervenendo ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “Nel mionon mi sembra di aver detto cose false o lontane dalla realta’. Anzi, ho rimarcato solo alcuneche rischiano di minare il consenso che abbiamo raccolto in questi anni. Se ci comportiamo all’opo di quanto abbiamo sempre detto, i cittadini sono giustificati a chiedersi perche’ dovrebbero rivotarci”. Lo ha detto il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S) intervenendo ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport.

