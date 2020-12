Spostamento tra Comuni, Conte ci ripensa. Ira Lollobrigida: “Ora riscopri il Parlamento?” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Governo sembra tornare sui suoi passi e apre alla possibilità di spostamenti tra i piccoli Comuni. Il primo a ventilare l’ipotesi è stato il ministro degli Esteri, Di Maio, che attraverso i suoi canali social ha detto: “A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni”. Spostamento tra Comuni, Conte: ci pensi il Parlamento Un tentativo maldestro di apparire empatico con gli italiani, passato invece come una gentile concessione che ha scatenato non poche proteste sulla rete. In soccorso dello sventurato ministro è intervenuto il Presidente Conte che, nel corso di una conferenza stampa da Bruxelles, ha avallato le parole del ministro. Tenendo a specificare che: “se il Parlamento assumendosene tutta la responsabilità vuole introdurre qualche modifica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Governo sembra tornare sui suoi passi e apre alla possibilità di spostamenti tra i piccoli. Il primo a ventilare l’ipotesi è stato il ministro degli Esteri, Di Maio, che attraverso i suoi canali social ha detto: “A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli”.tra: ci pensi il Parlamento Un tentativo maldestro di apparire empatico con gli italiani, passato invece come una gentile concessione che ha scatenato non poche proteste sulla rete. In soccorso dello sventurato ministro è intervenuto il Presidenteche, nel corso di una conferenza stampa da Bruxelles, ha avallato le parole del ministro. Tenendo a specificare che: “se il Parlamento assumendosene tutta la responsabilità vuole introdurre qualche modifica ...

matteosalvinimi : Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte. Gli ho ribadito la necessità di modificare i divieti… - matteosalvinimi : Il fatto che il governo stia pensando a rivedere il divieto di spostamento tra Comuni per Natale non è una vittoria… - meb : Bene il passo indietro del Governo sullo spostamento tra comuni a Natale. Era una proposta di Italia Viva fin dal p… - prestia_fabio : RT @myrtamerlino: #DiMaio dice che permette lo spostamento tra #comuni, la Boschi scrive 'noi l'avevamo detto fin dal primo giorno' e per M… - pergola10 : RT @matteosalvinimi: Fondi europei, riapertura scuole, Natale, eliminazione del divieto di spostamento tra comuni, blocco di tasse e versam… -