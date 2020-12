Sassuolo Benevento 1-0 LIVE: fine primo tempo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al “Mapei Stadium”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Sassuolo e Benevento si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Benevento 1-0 MOVIOLA 8? Gol del Sassuolo – Cross di Maxime Lopez, tocco con le mani in area di Tuia. Per Sozza è calcio di rigore. Dal dischetto Berardi spiazza Montipò e fa 1-0. 34? Occasione di Kyriakopoulos – Ci prova il terzino greco con un tiro da fuori ma non trova la porta. 35? Occasione Lapadula – Punta e salta Toljan ma una deviazione del difensore ex Borussia spedisce la palla fuori. Dal corner deviazione di Improta sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al “Mapei Stadium”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 8? Gol del– Cross di Maxime Lopez, tocco con le mani in area di Tuia. Per Sozza è calcio di rigore. Dal dischetto Berardi spiazza Montipò e fa 1-0. 34? Occasione di Kyriakopoulos – Ci prova il terzino greco con un tiro da fuori ma non trova la porta. 35? Occasione Lapadula – Punta e salta Toljan ma una deviazione del difensore ex Borussia spedisce la palla fuori. Dal corner deviazione di Improta sul ...

SassuoloUS : #SassuoloBenevento: sono 24 i convocati neroverdi. ?? - junews24com : Minuto di silenzio da brividi per Paolo Rossi pre Sassuolo-Benevento - VIDEO - - 100x100Napoli : Sassuolo in vantaggio sul Benevento dopo il primo tempo - GennaroPunzo6 : RT @RaiSport: ? #PaoloRossi: 1' di silenzio prima del via di #SassuoloBenevento In sottofondo la voce di #NandoMartellini: 'Campioni del mo… - MCalcioNews : Il saluto a Paolo Rossi prima di Sassuolo-Benevento ? -